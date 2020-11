Ocse: a settembre inflazione a 1,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre l'inflazione annua nella zona dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) è rimasta stabile all'1,3 per cento. Lo riferisce l'Ocse in una nota. I prezzi dell'energia hanno continuato a calare (-6,5 per cento), con un ritmo più lento rispetto ad agosto (-7 per cento). L'inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari è scesa al 3,6 per cento, contro il 3,8 per cento di agosto. Esclusi i settori dell'energetico e dell'alimentare, l'inflazione annuale dell'Ocse a settembre è aumentata leggermente all'1,7 per cento, contro l'1,6 per cento di agosto. Nella zona euro, invece, l'inflazione annuale è calata dello 0,3 per cento a settembre, contro lo 0,2 per cento del mese precedente. Se si esclude il settore alimentare e quello energetico il dato è del -0,2 per cento.(Frp)