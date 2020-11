Covid: Sala, impegno a salvaguardia settore musica perché contribuisca a cambiare Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C'è un'emergenza e noi dobbiamo cercare di dare il nostro contributo, ma poi ci sarà da ragionare non in logica emergenziale per tornare, con i dovuti cambiamenti, a quello che possono essere e devono essere per una città come Milano la cultura e la musica”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione della quarta edizione della Milano music week che si terrà a Milano dal 16 al 22 novembre. “La mia promessa – ha spiegato il sindaco - vuole essere duplice: lottare giorno per giorno affinché i protagonisti di questo settore possano sostenersi in questi momenti difficili e, se si è chiusi, l'importante è che quando si riapre poi il lavoro sia lì ancora che ci aspetta. E poi contribuire a ripensare una Milano del futuro dove alcuni elementi cambieranno, ma cultura e musica devono rimanere solidamente alla base della trasformazione della nostra città". (Rem)