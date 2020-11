4 novembre: Bellanova, celebriamo con orgoglio impegno Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi 4 Novembre celebriamo con orgoglio le donne e gli uomini delle nostre forze armate, il loro senso del dovere e il loro impegno, sempre al servizio del Paese. Con un pensiero in particolare ai tanti di loro, donne e uomini, impegnati anche in queste ore a sostenere i cittadini contro la minaccia del virus, in prima linea nelle nostre strade e nei nostri ospedali. Grazie per il vostro prezioso lavoro e la vostra dedizione". Lo scrive su Facebook la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova. (Rin)