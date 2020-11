Innovazione: nasce Roma Data Platform, a sistema i big data delle istituzioni pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce Roma Data Platform, uno strumento che mette a sistema i big data delle istituzioni pubbliche con l'obiettivo di supportare lo sviluppo economico e urbano della Capitale. In Roma Data Platform confluiscono dati provenienti da diverse fonti, interoperabili, come ad esempio le presenze provenienti dai telefoni cellulari, informazioni di mobilità e indicazioni di grandezza sullo sviluppo economico locale. La piattaforma è stata presentata stamattina dall'assessore allo Sviluppo economico di Roma, Carlo Cafarotti, nel corso di un webinair a cui hanno preso parte tra gli altri l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori e il presidente della Camera di commercio Lorenzo Tagliavanti. "Le migliori organizzazioni nazionali e internazionali - ha spiegato Cafarotti -, siano esse soggetti privati come società multinazionali grandi aziende o piccole e medie imprese, così come istituzioni nazionali o sovranazionali, hanno definito da tempo una loro data strategy. In una logica basata sulla disponibilità di una larga mole di dati e sulle relative analisi, ciò diventa ancora più importante, soprattutto se ci riferiamo alle istituzioni pubbliche. La piattaforma soddisfa l'esigenza di poter analizzare il territorio da una dimensione produttiva, guardandone l'evoluzione qualitativa e quantitativa allo stesso tempo, in una prospettiva sia temporale sia geografica". Roma è un grande generatore di dati relativi allo sviluppo economico, alla mobilità, ai flussi e ai servizi. "La nostra città genera una quantità enorme di informazioni che descrivono singoli fenomeni e singoli aspetti del quotidiano - ha aggiunto Cafarotti -. Ma questi dati sono per lo più isolati e spesso non dialogano tra loro". (segue) (Rer)