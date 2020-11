Innovazione: nasce Roma Data Platform, a sistema i big data delle istituzioni pubbliche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma potrà permettere l'analisi immediata delle decisioni assunte nel governo cittadino. "In altre parole consente di gestire correttamente l'evoluzione della città. Consente di migliorare gli standard qualitativi dei servizi per i city users. Consente di individuare nuove progettualità in funzione del mutamento delle esigenze dei cittadini", ha concluso Cafarotti. "Chi deve prendere decisioni e assumersi responsabilità delicatissime non sempre ha tutte le informazioni necessarie - ha spiegato Tagliavanti -, non vuol dire che nel nostro Paese non abbiamo le informazioni ma spesso non le abbiamo in modo organizzato. Le Regioni, i Comuni e i Municipi avviano dibattiti sui provvedimenti da prendere, ma è chiaro che dietro una decisione efficace c'è l'organizzazione della conoscenza. Se anche lo Stato avesse la stessa fonte di dati quanto c'è da fare sarebbe molto più omogeneo, tempestivo ed eviterebbe questi conflitti infiniti. Ad esempio" nelle misure di contingentamento del trasporto pubblico "sappiamo che i ragazzi vanno a scuola con i mezzi, ma sarebbe stato utile sapere, avere dei dati, su quanti di loro vanno a scuola con i mezzi. I big data certamente non rispondono a tutto - ha sottolineato il presidente della Camera di commercio di Roma -, ma siccome nei prossimi anni le grandi aree urbane come Roma avranno il 68 per cento della popolazione, vuol dire che questi centri hanno una serie di informazioni che vanno organizzate. Se vogliamo le città più efficienti, un'economia meno affaticata e una prospettiva dobbiamo risolvere il nodo del digitale e dei big data. I dati italiani sono di qualità raffinata, perché la statistica nasce in Italia. In Camera di commercio abbiamo molti dati - ha concluso - e non è un piacere, ma un obbligo darvi questi dati". (segue) (Rer)