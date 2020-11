Innovazione: nasce Roma Data Platform, a sistema i big data delle istituzioni pubbliche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'assessore all'Urbanistica, Luca Montuori, "è una piattaforma fondamentale per la visione urbana della città. Veniamo da un modello in cui si pensava che chi governava potesse influenzare le trasformazioni senza conoscere profondamente la città. Le norme sull'edilizia residenziale, ad esempio, sono ferme agli anni '70. Questa piattaforma ci consente di costruire una narrazione della città più che una descrizione. quello che è problematico è il conflitto con gli strumenti legislativi e normativi che ci consentano di ascoltare la città e trasformarla in progettazione. Con Reinventig Cities - ha concluso - ad esempio stiamo cercando di riprogettare parti della città, non individuando prima le funzioni e poi cercando chi le interpreti, ma aprendo alla competizione tra soggetti diversi per capire la capacità delle esigenze del mercato nell'incontrare alcune vocazioni territoriali in luoghi chiave della città". (Rer)