Imprese: Tamburi (Enel Italia), la sostenibilità fa bene alle imprese ma serve cambio di passo

- Quello che noi facciamo non può che inserirsi nelle politiche economica e ambientali dei governi e dell’Europa. Così Carlo Tamburi, amministratore delegato di Enel Italia, intervenuto questa mattina alla sessione plenaria internazionale nel quadro degli Stati generali della green economy. “Tuttavia, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ed è questa la nostra preoccupazione: senza una svolta in termini di messa a terra, pragmatismo e concretezza, gli obiettivi rischiano di rimanere tali, soprattutto se ciò non sarà indotto dai governi e dalle policy”, ha spiegato, sottolineando la necessità, per arrivare agli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 e al 2050, di rafforzare “incredibilmente” la produzione di rinnovabili. “Senza un meccanismo virtuoso e un impegno serio a scaricare a terra queste idee c’è il concreto rischio che si resti a lettera morta: quindi benissimo gli obiettivi ma cambiamo passo”, ha aggiunto, aggiungendo che “la sostenibilità fa bene alle imprese”. L’economia verde, ha concluso, può essere un’occasione industriale anche per le filiere italiane. “Ci sono alcune nuove produzioni che potrebbero essere portate nel nostro paese”, ha spiegato. (Ems)