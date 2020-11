© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo le forze armate che sono un grande esempio per tutti i cittadini. Sono sempre a disposizione di tutti e corrono sempre in aiuto senza sosta e con professionalità". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati alla fine della cerimonia al Sacrario di Redipuglia in occasione della festa delle forze armate e della giornata dell’Unità nazionale.(Rin)