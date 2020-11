Milano: rapinano in gruppo 16enne con pretesto di chiedergli l'ora, denunciati tre minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre ragazzini residenti a Pioltello (Mi), di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri alla Procura per i Minorenni per “rapina in concorso” ai danni di un 16enne di Melzo (Mi). Alle ore 21 di ieri sera, su richiesta giunta al 112, i militari sono intervenuti in via Spoleto dove era stata segnalata una rapina ai danni di un minorenne da parte di gruppo di giovani. Dalle dichiarazioni acquisite sul posto, si è ricostruito che poco prima sette minori, dopo aver avvicinato il 16enne con il pretesto di chiedere l’orario, l’avevano trascinato a terra e colpito con alcuni calci, per poi derubargli un orologio da polso, il portafoglio e la bicicletta. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, rimasta incolume, i militari hanno quindi avviato da subito le ricerche dei rapinatori, rintracciando nelle vicinanze alle 22.30 i tre minorenni, in possesso della bicicletta appena rubata. Accompagnati in caserma, i fermati sono stati inoltre riconosciuti con certezza dalla vittima quali autori della rapina, venendo quindi deferiti alla Procura per i minorenni ed affidati ai genitori. Nel frattempo vanno avanti le indagini per risalire alle identità dei restanti membri del gruppo. (com)