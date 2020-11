Quirinale: Mattarella conferisce decorazioni per 4 Novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco le motivazioni nella nota del Quirinale: Reggimento Cavalleggeri Guide (19°) -“Reggimento ad alta connotazione operativa, costantemente impiegato nei maggiori teatri in cui l’Italia è stata chiamata a operare, ha fornito esemplare prova della propria secolare fedeltà a quei principi di generosità e onore propri dell’Arma di Cavalleria, affrontando con indomito coraggio e somma perizia le molteplici sfide dettate dal mutevole e imprevedibile scenario geostrategico mondiale. Animate da singolare valore e non comune spirito di sacrificio, le Guide, mai fiaccate dalle subdole e violente minacce palesatesi, hanno contribuito a elevare significativamente la sicurezza dei settori loro assegnati conseguendo risultati di particolare rilevanza per la stabilizzazione delle aree di crisi. Esempio di straordinaria espressione di nobili ideali e di assoluta dedizione al servizio che ha conferito prestigio alle Forze Armate e alla Nazione”. (Somalia, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Afghanistan, Iraq e Libano, 1993 – 2018). Bandiera di Guerra dell’11° Reggimento Trasmissioni - “Reggimento dell’Arma delle Trasmissioni, erede e custode di una gloriosa tradizione di sacrifico e dovere, chiamato a intervenire con il proprio personale altamente specializzato in complessi e rischiosi scenari di crisi, assolveva con rinnovato ardire l’importante e delicata missione assegnata. Senza risparmio di energie, partecipando a tutte le operazioni oltremare condotte dalla Forza Armata, riusciva a implementare con somma perizia, complessi sistemi di supporto alle comunicazioni, permettendo di assicurare l’esercizio della funzione di comando e controllo delle Unità schierate nei diversi teatri operativi. Primi ad arrivare e spesso ultimi a rientrare, i fieri Trasmettitori dell’11° sorretti da saldezza morale e consapevole coraggio, hanno contribuito a elevare il prestigio delle Forze Armate e della Nazione”. (Territorio estero, 2003 – 2019) (segue) (Com)