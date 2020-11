Repubblica Ceca: premier Babis oggi in videoconferenza con il primo ministro della Baviera Soder

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, parlerà in videoconferenza con il primo ministro della Baviera, Markus Soder. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". Le due parti discuteranno di cooperazione transfrontaliera nel corso della pandemia di coronavirus e dovrebbero scambiarsi esperienze in merito alla lotta alla diffusione dello stesso. La Germania ha inserito la Repubblica Ceca tra le aree a rischio lo scorso 25 settembre. Questo significa che chi proviene dal territorio ceco ha l'obbligo di fornire un test di esito negativo al virus o sottoporsi a quarantena di 14 giorni. I pendolari cechi hanno ottenuto dalla Baviera un'eccezione, ma dal 23 ottobre essa esige un test settimanale gratuito per i lavoratori stranieri. (Vap)