4 novembre: Garavini (Iv), grati a loro sforzo corale, in prima linea anche per emergenza sanitaria

- "A tutto il personale delle Forze Armate va la riconoscenza di tutto il Paese per il contributo fornito alla nostra sicurezza. Un impegno difficile e gravoso, svolto con dedizione e senso dello Stato. E al quale, quest’anno, si è aggiunto il grande sforzo, collettivo e corale, contro il Covid. Una battaglia che le donne e gli uomini delle nostre Forze Armate hanno sostenuto mettendo a disposizione mezzi, persone e capacità logistica. Schierandosi in prima fila con quel senso di abnegazione che li contraddistingue in ogni scenario nel quale sono impegnati". Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, vicepresidente commissione Esteri e vicecapogruppo vicario Italia Viva-Psi, in occasione del Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. (segue) (Com)