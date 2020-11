4 novembre: Garavini (Iv), grati a loro sforzo corale, in prima linea anche per emergenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Promotori di pace nei teatri di guerra e di stabilizzazione anche nei contesti più difficili, i nostri militari si contraddistinguono per il loro impegno a fianco dei più deboli", prosegue Garavini. In Italia così come nelle missioni estere, con le oltre 6mila persone impiegate in più di 22 Paesi. Nelle aree più difficili del mondo, garantiscono il sostegno dell’Italia alla tutela dei diritti umani e al contrasto del terrorismo. In uno scenario globale in costante evoluzione, mentre si definiscono equilibri geopolitici mondiali e l’emergenza sanitaria muta le certezze finora acquisite, dalle nostre Forza Armate viene un contributo fondamentale per la comunità nazionale e internazionale. E, per questo – conclude la senatrice -, esprimiamo loro la nostra più profonda gratitudine". (Com)