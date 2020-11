Roma: arrestato ricercato 25enne, era evaso dai domiciliari per spaccio di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato notificato ieri pomeriggio, dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Celio, l'ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso ad ottobre dall'Autorità giudiziaria, nei confronti di R.X., albanese di 25 anni. Lo straniero, a maggio scorso, venne trovato in possesso di oltre 20 chili di marijuana e, nella circostanza, venne sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Durante uno dei controlli da parte degli investigatori, l'uomo non venne trovato in casa e per questo denunciato all'Autorità giudiziaria per evasione. Ricercato, dopo una serie di indagini e di appostamenti, i poliziotti, lo hanno rintracciato a casa di un conoscente in zona Borghesiana e, dopo la notifica del provvedimento, per il 25enne si sono aperte le porte del carcere dove dovrà scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione.(Rer)