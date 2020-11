Slovacchia: ministro Difesa, saranno 3 mila i siti della seconda fase del test di massa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I positivi sono l'1,06 per cento del totale dei test compiuti sulla popolazione. Matovic ha spiegato che nel fine settimana il test ha consentito di individuare e isolare rapidamente la maggior parte delle persone con una carica virale molto significativa. Si tratta di soggetti che, se non messi tempestivamente in quarantena, hanno un altissimo potenziale di contagio. "E' la cosa più importante. Identificare molto velocemente il maggior numero di persone contagiate, metterle in quarantena e proteggere decine o forse centinaia di migliaia di persone", ha commentato il premier. (Vap)