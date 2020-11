© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri alle donne e agli uomini delle #ForzeArmate, al nostro fianco in ogni momento. Dedizione, generosità e spirito di servizio. Grazie per quello che fate ogni giorno, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Siete il nostro orgoglio. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Rin)