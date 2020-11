Covid: Sileri, ce la faremo a evitare lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ce la faremo a evitare il lockdown. Questo Dpcm è una soluzione 'sartoriale' che tiene in considerazione tutti i singoli dati locali". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute a "The Breakast Club" su Radio Capital. "Lombardia, Piemonte e Calabria zone rosse? Non è verosimile che regioni con questi dati- aggiunge- possano cambiare la loro situazione in pochi giorni e retrocedere a numeri diversi. E' chiaro che sono le regioni che soffrono di più. Zone rosse o arancioni sono definizioni comunque modulabili nel corso delle prossime settimane". "Tutto questo disorienta i cittadini? No, il contrario perché lascia maggiori libertà ai cittadini di un'area considerata non ad alto rischio. L'alternativa sarebbe una regola omogenea che non tiene conto delle differenze dei vari territori". Sui criteri per stabilire quali regioni saranno rosse e quali arancioni, SILERI dice: "Insieme all'Rt sono 21 i parametri con cui verranno definite le varie zone. Si analizza un trend, non sarà qualcosa di inatteso. Bonaccini voleva misure nazionali uguali per tutti? Il Dpcm ha già una base di norme nazionali, le altre però devono essere cucite sui numeri locali". (Rin)