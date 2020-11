Marocco: Emirati inaugurano consolato a Laayoune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno inaugurato questa mattina un consolato generale a Laayoune. Si tratta della nona rappresentanza diplomatica inaugurata nella regione in meno di un anno. La cerimonia di inaugurazione è avvenuta alla presenza del ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini residenti all'estero, Nasser Bourita, e dell'Ambasciatore degli Emirati a Rabat, Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri. In previsione di questo evento storico, la città di Laayoune è stata addobbata con i colori nazionali, marocchini ed emiratini, per celebrare il rapporto tra i due paesi. Diversi media internazionali hanno visitato il sito per seguire questo evento diplomatico, che arriva alla vigilia della celebrazione in Marocco della "Marcia Verde". Questa decisione è stata presa durante un recente colloquio telefonico tra il re del Marocco, Mohammed VI, e lo sceicco Mohammed Bin Zayed Al-Nahyane, principe ereditario di Abu Dhabi, vice comandante supremo delle forze armate dello Stato degli Emirati Arabi Uniti. (Res)