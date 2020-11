Cipro: al primo incontro tra Anastasiades e Tatar "divergenze" su questione cipriota (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Cipro, Nicos Anastasiades, e il leader turco-cipriota, Ersin Tatar, hanno in ogni caso espresso la loro determinazione a rispondere positivamente all'impegno del segretario generale delle Nazioni Unite di esplorare la possibilità di convocare un incontro informale sotto la mediazione dei paesi garanti e le Nazioni Unite, in un clima favorevole, in una fase appropriata. Secondo una dichiarazione del portavoce delle Nazioni Unite a Cipro, l'incontro ha offerto loro l'opportunità di conoscersi e di avere il loro primo scambio di opinioni informale in un'atmosfera cordiale presso la sede della Rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu a Cipro, Elizabeth Spehar, nell'area protetta del vecchio aeroporto di Nicosia. (segue) (Gra)