Cipro: al primo incontro tra Anastasiades e Tatar "divergenze" su questione cipriota (3)

- Ieri il portavoce del governo cipriota, Kyriakos Koushos, ha osservato che Anastasiades ha già intrattenuto una conversazione telefonica con Tatar dopo la sua recente elezione a presidente dell'autoproclamata Repubblica turca di Cipro del Nord (Rtcn) dicendosi pronto ad un incontro. Tatar dovrebbe invece avere presentato le richieste del popolo turco-cipriota, sostenendo che "una soluzione non può essere imposta". Il portavoce del governo di Nicosia ha invece ammesso che gli ultimi sviluppi a Varosha "non sono stati tali da contribuire a dare il tono giusto per riavviare i colloqui", ma il presidente Anastasiades "ha ancora speranza che l'altra parte mostri volontà politica nel creare un tale ambiente". I greco-ciprioti hanno anche sottolineato che il nuovo leader turco-cipriota è contrario a una soluzione federale, un piano che secondo Anastasiades dovrebbe rimanere l'unica opzione sul tavolo. Tatar ha ripetutamente sostenuto durante e dopo la campagna elettorale che un sistema federale come inteso dalle autorità di Nicosia non sarebbe realistico avvertendo che qualsiasi negoziato dovrebbe svolgersi su un piano di parità tra le due comunità. (segue) (Gra)