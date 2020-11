Cipro: al primo incontro tra Anastasiades e Tatar "divergenze" su questione cipriota (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quartiere di Varosha, a Famagosta, è stato riaperto e ravvivato per il mondo intero, come confermato lo scorso 28 ottobre dal ministro dell'Ambiente e della Pianificazione urbana turco, Murat Kurum, nel corso di una visita nella città cipriota della parte nord. Kurum ha quindi spiegato che l'intero quartiere di Varosha seguirà quanto avvenuto a inizio ottobre nella spiaggia abbandonata nell'area. "Siamo venuti insieme a portatori d'interesse turco ciprioti per ravvivare e costruire la nostra area di Varosha", ha detto Kurum ringraziando il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan e il nuovo presidente dell'autoproclamata repubblica turca di Cipro del Nord Ersin Tatar per l'attenzione verso Famagosta. "Tutto sarà fatto in accordo con l'originale", ha spiegato il ministro turco auspicando che i turisti possano visitare in sicurezza il quartiere abbandonato dal 1974. Erdogan nei giorni scorsi ha detto che gli piacerebbe visitare il quartiere di Varosha. La visita del presidente della Turchia a Cipro è stata annunciata per il 15 novembre, in occasione del 37mo anniversario della dichiarazione unilaterale d'indipendenza della repubblica turca del nord dell'isola. (segue) (Gra)