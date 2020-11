Cipro: al primo incontro tra Anastasiades e Tatar "divergenze" su questione cipriota (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tatar è stato eletto come nuovo presidente dell'autoproclamata repubblica turca di Cipro del Nord lo scorso 18 ottobre: nei giorni prima del voto ha annunciato insieme al presidente turco Erdogan sulla riapertura dopo 46 anni della spiaggia abbandonata di Varosha a Famagosta. Secondo il quotidiano turco-cipriota "Kibris Postasi", un totale di 2.332 persone sono entrate mercoledì 7 ottobre nell'area della spiaggia di Varosha, riaperta dopo 46 anni di chiusura voluta dall'Onu a seguito dell'occupazione turca del 1974. Tatar ha visitato l'area sostenendo che la riapertura di questa spiaggia sotto protezione dell’Onu non è stata solo una mossa elettorale bensì un’azione legata agli sviluppi nel Mediterraneo orientale. Secondo Tatar, altri passi seguiranno anche per quanto riguarda la questione delle proprietà degli immobili abbandonati a Varosha. Quest’area, ha aggiunto, contribuirà allo sviluppo economico di Famagosta grazie al rilancio del turismo in quanto l'attuale situazione non porta benefici a nessuno. (segue) (Gra)