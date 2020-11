Cipro: al primo incontro tra Anastasiades e Tatar "divergenze" su questione cipriota (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cipriota Anastasiades ha condannato la riapertura di Varosha denunciando violazioni del diritto internazionale e delle risoluzioni 550 e 789 del Consiglio di sicurezza Onu, che prevedono la chiusura dell'area dopo l'occupazione turca del 1974. "La Repubblica di Cipro non è rimasta e non rimarrà inattiva", ha dichiarato Anastasiades. Questa riapertura è fortemente criticata dal governo di Nicosia, che considera il quartiere abbandonato di Varosha come proprietà della comunità greco-cipriota fuggita dopo l'occupazione turca nel 1974. Il Consiglio di sicurezza Onu, riunitosi in una sessione d’emergenza, ha condiviso la posizione di Nicosia condannando l’azione unilaterale della parte turca. Nel comunicato al termine della riunione è stato ribadito l'impegno per un accordo duraturo e comprensivo alla questione cipriota basato sulla creazione di una federazione con due comunità. Il Consiglio di sicurezza Onu ha ribadito inoltre la validità delle risoluzioni 550 del 1984 e 789 del 1992 sullo status di Varosha e ha invitato le parti al dialogo. (segue) (Gra)