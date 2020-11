Argentina: Maradona, chiusa con successo l'operazione alla testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa "con successo" l'operazione al calciatore argentino Diego Armando Maradona, effettuata nella tarda serata di martedì per rimuovere un ematoma subdurale alla testa. L'intervento, riferiscono fonti sanitarie citate dai media locali, è durato un'ora e cinque minuti. L'ex capitano di Napoli e Barcellona era stato ricoverato a inizio settimana per accertamento. La tomografia aveva "evidenziato un ematoma e la necessità di un intervento che non poteva aspettare", spiegava ai colleghi argentini il giornalista Martin Arevalo, amico e confidente de "El Diez". Il campione del mondo è stato operato nella clinica Olivos, dal suo stesso medico personale, il neurochirurgo Leopoldo Luque. Si è tratrtato di un "intervento di routine", ha detto il primario ricordando che la stessa operazione era stata praticata nel 2016 dall'attuale vice presidente Cristina Fernandez de Kircher. "Maradona era d'accordo nel fare l'intervento, ha aggiunto. Le immagini che rimbalzano dall'Argentina descrivono un vero e proprio assedio all'ospedale dove Maradona, oggi allenatore del Gimnasia, è ricoverato.(Abu)