Trasporti: Raggi presenta linea 100, i minibus dello shopping diventano permanenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Moovit oggi combina tutte le opzioni di mobilità disponibili nell'area di Roma, proponendo ai romani e ai turisti il tragitto più intelligente e conveniente per raggiungere la propria destinazione. I percorsi vengono calcolati quindi non solo con bus, rete metropolitana, tram e treni regionali, ma anche con monopattini elettrici, bike e scooter sharing. Tutti servizi - ha concluso la prima cittadina di Roma - che noi stiamo promuovendo come amministrazione per rendere la nostra città sempre più smart e sostenibile". Insieme alla sindaca Raggi anche l'assessore alla Mobilità di Roma, Pietro Calabrese, che ha spiegato: "Questi minibus erano abbandonati, li abbiamo recuperati e rimessi in strada. Si crea un uso integrato da parte dell'utenza tra più mezzi, ad agosto avevamo quasi 500 mila viaggi con i monopattini, è una rivoluzione partita lentamente e che vedremo in crescita". (Rer)