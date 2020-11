Ambiente: Fraccaro, nostra economia si basa su paradigma non più sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra economia si basa su un paradigma che non va più nella giusta direzione, e non riesce a puntare contemporaneamente a crescita e sostenibilità. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, intervenuto stamattina alla sessione plenaria internazionale nel quadro degli Stati generali della green economy. “Nessuno dei due modelli di cui disponiamo al momento – decrescita per ridurre l’inquinamento o viceversa – è sostenibile, ma una terza possibilità è rappresentata proprio dal green deal: per raggiungere i nuovi target di emissioni dobbiamo convertire il nostro modello produttivo”, ha spiegato. “Non bisogna pensare di eliminare un prodotto perché inquinante, ma cambiarlo e renderlo sostenibile così come la fabbrica che lo produce, e per fare ciò servono pesanti investimenti pubblici sull’economia verde”, ha aggiunto, includendo il superbonus per la ristrutturazione del patrimonio edilizio residenziale tra le misure che indicano questa via. (Ems)