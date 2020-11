Tunisia: premier Mechichi, deficit di bilancio al 12 per cento nella migliore delle ipotesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio della Tunisia sarà pari al 12 per cento nel Prodotto interno lordo (Pil) “nella migliore delle ipotesi”. Lo ha detto ieri sera il primo ministro Hichem Mechichi durante una conferenza stampa presso il palazzo Ennejma Ezzahra a Sidi Bou Said. Il disegno di legge di bilancio complementare, ha aggiunto il premier, è stato ritirato nel tentativo di placare le polemiche sull’enorme disavanzo del budget tunisino. "L'elevato livello di deficit di bilancio per il 2020 deriva in parte dalle ripercussioni della crisi sanitaria del coronavirus, ma soprattutto del modo in cui i dati di bilancio sono stati presentati negli ultimi anni e degli scenari ottimistici errati", ha detto il capo del governo. "Questo governo ha scelto di fermare l'emorragia e il progetto della legge finanziaria complementare 2020 è stato presentato in piena trasparenza e in conformità con gli standard”, ha tenuto a precisare Mechichi. “Teniamo molto all'indipendenza della Banca centrale di Tunisia (Bct) e siamo consapevoli dell'importanza dei parametri che difende (inflazione, stabilità del dinaro), ma anche la Bct si sta evolvendo ed è certamente consapevole che altri parametri sono altrettanto importanti, ovvero quelli relativi all'approvvigionamento di alimenti, farmaci o idrocarburi per i cittadini, soprattutto in questo contesto di crisi sanitaria le cui ripercussioni si sentiranno per almeno due anni", ha affermato il premier. (segue) (Tut)