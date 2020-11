Tunisia: premier Mechichi, deficit di bilancio al 12 per cento nella migliore delle ipotesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare dell’esecutivo ha detto che “non è una novità” il possibile ruolo della Banca centrale nel finanziamento del deficit di bilancio attraverso l'emissione di buoni del tesoro. “Diversi paesi, compresi i più liberali, hanno fatto ricorso a questa soluzione, tra cui Marocco ed Egitto”, ha sottolineato il premier. "È inutile avere un'inflazione controllata quando la gente ha fame. Dobbiamo trovare l’equilibrio tra i vari parametri”, ha aggiunto il premier. Rispondendo a una domanda sulle soluzioni da adottare in caso di rifiuto da parte della Bct di finanziare il deficit di bilancio, il capo del governo ha affermato che “il nostro rapporto con la Banca centrale non segue la logica del rifiuto o dell'accettazione: attraverso il dialogo, dobbiamo trovare i meccanismi che permetteranno alla Bct di contribuire al finanziamento del deficit di bilancio, preservando i parametri che ricadono sotto la sua responsabilità. La responsabilità di salvare il Paese di tutti: la Banca centrale è responsabile tanto quanto il resto degli attori economici". Il premier Mechichi, infine, ha concluso che "la nuova versione della legge finanziaria complementare 2020 è stata completata e verrà trasmessa alla commissione parlamentare per le Finanze, sebbene gli aggiustamenti effettuati siano minimi, per poter finalmente attuare le grandi riforme attese da molto tempo”. (Tut)