Ambiente: Fraccaro, cambiamento climatico sfida più grande che dobbiamo affrontare

- I cambiamenti climatici sono la sfida più grande che dobbiamo affrontare: per raggiungere gli obiettivi al 2050 la decrescita delle emissioni dovrà essere rapidissima ma non è un obiettivo impossibile. . Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, intervenuto stamattina alla sessione plenaria internazionale nel quadro degli Stati generali della green economy. “Le crisi come quella che stiamo attraversando generano anche opportunità: al momento abbiamo tassi bassissimi per il rifinanziamento del debito pubblico, il Patto di stabilità europeo completamente derogato e il Recovery fund, con il 40 per cento delle risorse che sarà allocato proprio sulla sostenibilità”, ha detto, spiegando che la riconversione dell’economia in un’ottica sostenibile avrà un impatto positivo sulla società. “L’economia senza uno Stato che indica la direzione va verso l’inquinamento”, ha concluso. (Ems)