Italia-Venezuela: amicizia parlamentare organizza incontro in Senato, interverrà Guaidò

- "Italia con Venezuela per la libertà e la democrazia". È questo il tema della conferenza stampa, promossa dalla Associazione parlamentare di amicizia Italia Venezuela, che si terrà oggi, mercoledì 4 novembre, alle ore 17, in Sala Nassirya del Senato con l'intervento in collegamento da Caracas del leader oppositore Juan Guaidò. Al meeting, realizzato su iniziativa del senatore Adolfo Urso, interverranno parlamentari di tutti i gruppi politici, tra i quali il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Pierferdinando Casini (Aut.), Lucio Malan (FI), Lia Quartapelle (Pd), Emilio Carelli (M5s), Donatella Conzatti (Iv), Manuel Vescovi (Lega), Enrico Aimi (FI). L'evento con Guaidò, si legge in una nota, "si svolge ad un mese dalle elezioni legislative indette da Nicolas Maduro per il 6 dicembre e a cui non parteciperanno le forze di opposizione; anche quelle che inizialmente avevano manifestato comunque l'intenzione di partecipare alle elezioni hanno, infatti, ritirato i loro candidati dopo che è fallito il tentativo dell'Unione Europea di convincere Maduro a garantire le condizioni minime per lo svolgimento di elezioni regolari". Il meeting sarà trasmesso sul canale web del Senato, faceebook e instagram. Saranno collegate anche Tv e stampa venezuelana e internazionale. (Com)