Pomezia: accordo con Città metropolitana, cantieri aperti a Santa Palomba e Borgo Santa Rita

- Firmata la convenzione di II livello inerente il Bando periferie tra il Comune di Pomezia e la Città metropolitana di Roma Capitale. "Un passaggio fondamentale - si legge in una nota del Comune di Pomezia - che consente di dare il via ai bandi di gara per avviare i cantieri dei progetti di riqualificazione della stazione di Santa Palomba e del Borgo Santa Rita". "Il progetto – spiega l’assessore Federica Castagnacci – prevede la riqualificazione urbana di Santa Palomba, la messa in sicurezza delle strade di collegamento con il centro residenziale, il potenziamento del sistema dei parcheggi a servizio della stazione ferroviaria, la realizzazione di percorsi pedonali e attività di contrasto al fenomeno della prostituzione. In programma la riqualificazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata all’interno del Borgo Santa Rita in via del Mare, ceduti al Comune per l’integrazione e il reinserimento socio-lavorativo di prostitute e soggetti disagiati". "Il Bando periferie – evidenzia il sindaco Adriano Zuccalà – mette a disposizione del nostro Comune un plafond di risorse di circa 8 milioni di euro, da investire in un programma integrato di interventi destinati alla riqualificazione e alla sicurezza di due aree urbane periferiche, ma estremamente importanti per la nostra comunità: la stazione di Santa Palomba e il Borgo Santa Rita. Ora che abbiamo firmato la convezione di II livello dobbiamo subito procedere con l’avvio dei bandi di gara e successivamente con l’affidamento dei lavori".(Com)