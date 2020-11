Ambiente: Fraccaro, attenzione a sostenibilità non si interrompa dopo la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura degli investimenti alla sostenibilità non può essere legata al Covid: la crisi ambientale non è un prodotto della pandemia e l’attenzione a queste tematiche non dovrà interrompersi con la fine della crisi sanitaria. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, intervenuto stamattina alla sessione plenaria internazionale nel quadro degli Stati generali della green economy. “Oggi vince chi fa squadra: serve una green rule che stabilisca che gli investimenti in sostenibilità siano scorporati da qualsiasi Patto di stabilità, perché sono un dovere per qualsiasi governo e tutti devono avere modo di farli”, ha detto. (Ems)