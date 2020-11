Milano: Fontana, stima verso sanitari non cambiata in questi mesi, teniamo duro insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ignoti balordi e idioti hanno imbrattato il murales dedicato ai medici e infermieri dell'Ospedale Sacco di Milano, struttura che in questi giorni è tornata a reggere un forte carico di pazienti. La stima dei lombardi verso il nostro personale sanitario non è cambiata in questi mesi. Sappiamo quali sforzi state compiendo contro il virus, la vostra professionalità, il cuore e il coraggio sono la più grande cura che oggi abbiamo contro questo nemico. Il mio grazie e quello di tutti i lombardi al personale sanitario di tutta la Lombardia. Teniamo duro, insieme". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (Com)