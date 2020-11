Marocco-Italia: ambasciata a Rabat presenta domani terza edizione della Giornata del design

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle sue attività di promozione del "Made in Italy", l'ambasciata d’Italia a Rabat ha l'onore di presentare la terza edizione dell’ "Italian Design Day” che quest’anno sarà dedicata al tema “Disegnare il futuro. Sviluppo, Innovazione, Sostenibilità e Bellezza” e verrà celebrata il 5 novembre attraverso iniziative promosse dalla rete diplomatico-consolare in tutto il mondo. Lo riferisce oggi un comunicato stampa della rappresentanza diplomatica in Marocco. L'ambasciata d’Italia a Rabat, in coordinamento con le istituzioni italiane presenti sul territorio marocchino, in particolare il consolato generale d’Italia di Casablanca e l’Ice-Agenzia italiana per la promozione del commercio estero, è lieta di comunicare che anche quest'anno il Marocco sarà uno dei Paesi che ospiteranno questo evento internazionale e di presentare un programma di iniziative che si terranno in modalità digitale, in considerazione del contesto attuale di emergenza sanitaria. L'Italia è detentrice di una cultura del design unica al mondo, che fonde in sé la rinomata tradizione artigianale italiana e l’innovazione tecnologica. Il design identifica un aspetto cruciale dello spirito italiano e consente di poter fruire di una vera e propria esperienza di Italia grazie ad oggetti che uniscono la bellezza e l’originalità del disegno alla qualità delle materie prime e ai metodi di produzione, espressione delle culture e delle tradizioni dei diversi territori. (segue) (Com)