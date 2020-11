Marocco-Italia: ambasciata a Rabat presenta domani terza edizione della Giornata del design (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo quadro, l'ambasciata d’Italia a Rabat ha il piacere di presentare la playlist “Italian Design Day 2020. Disegnare il futuro: Sviluppo, Innovazione, Sostenibilità e Bellezza”, disponibile a partire dal 5 novembre 2020 sul canale YouTube dell’ambasciata e articolata nei seguenti contributi video: messaggio di introduzione dell’ambasciatrice d’Italia in Marocco, Barbara Bregato; l'ufficio Ice di Casablanca presenta la tecnologia creativa italiana per disegnare lo sviluppo sostenibile, a cura” di Daniela Cosentini, direttrice ufficio Ice di Casablanca; “Italia e Marocco, uniti anche nel design”: intervista doppia all’ “ambasciatore del design italiano” Giuseppe Lotti e al noto designer marocchino Hicham Lahlou; “Il design italiano nelle vetrine marocchine”, galleria dei prodotti “Made in Italy” acquistabili presso showroom marocchini. All’evento collaborano due figure di spicco nel panorama del design internazionale: Giuseppe Lotti e Hicham Lahlou. Il primo è professore di Design industriale presso la facoltà di architettura dell’Università di Firenze, ha curato mostre di livello nazionale e internazionale, redatto pubblicazioni e partecipato a convegni in Italia e all’estero. (segue) (Com)