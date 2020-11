Marocco-Italia: ambasciata a Rabat presenta domani terza edizione della Giornata del design (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo, figura emblematica del design marocchino ed africano, ha firmato importanti progetti e collezioni di prestigiosi marchi internazionali; le sue creazioni, regolarmente esposte in musei di fama internazionale, si collocano a metà strada tra design e arte contemporanea e rendono il designer un artista riconosciuto sia per il suo tratto originale che per il suo spirito innovativo. Rilanciare il “Made in Italy” è -e sarà sempre più- un obiettivo strategico della nostra politica estera. Attraverso l’Italian Design Day, l’ambasciata d’Italia a Rabat si propone di diffondere, avvalendosi anche della collaborazione dell’influencer Leila Boulkaddat, una maggiore conoscenza in Marocco dell’unicità e della spinta innovatrice del design italiano. (Com)