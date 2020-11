Norvegia: Corte suprema avvia oggi dibattimento su esplorazioni energetiche nell'Artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema norvegese prende in esame oggi il caso relativo alla decisione dello Stato di consentire le esplorazioni energetiche nel Mare di Barents. Diverse associazioni ambientaliste hanno fatto ricorso contro la scelta delle autorità di Oslo, che nella loro opinione andrebbe a violare il dettato costituzionale e i diritti umani. Finora la Corte distrettuale della capitale e la Corte d’appello di Borgarting hanno rigettato la richiesta delle varie organizzazioni, fra cui Greenpeace. La revisione del caso presso la Corte suprema, che prende il via oggi, è l’ultima possibilità per le sigle ambientaliste di fermare le esplorazioni. Il massimo tribunale norvegese ha deciso di riprendere il caso dal principio, esaminando dunque le posizioni delle parti ex novo e avviando un dibattimento che potrebbe durare diversi giorni. Il tema dello sfruttamento delle risorse energetiche nell’Artico è molto sentito in Norvegia, coinvolgendo il Fondo per gli investimenti nazionale e la compagnia Equinor, di cui lo Stato è il principale azionista. Il caso potrebbe dunque sancire la necessità per le autorità norvegesi di rivedere diversi dei principi e delle strategie di sviluppo economico per il prossimo futuro. Frode Pleym, fra i principali rappresentanti di Greenpeace nel Paese, si è detto fiducioso sull'esito del dibattimento presso la Corte suprema, che a suo dire darà ragione alle istanze ambientaliste. (Sts)