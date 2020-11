© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Ungheria, Peter Szijjarto, è risultato positivo al coronavirus. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mti", che cita le parole del capo ufficio stampa del suo dicastero, Mate Paczolay. Il ministro è attualmente in visita in Thailandia ed ha fatto un test dopo essere arrivato a Bangkok. In precedenza era stato in visita in Cambogia. Szijjarto risulta asintomatico. (Vap)