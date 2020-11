Kosovo: premier Hoti, sciogliere task force anti corruzione non ritarderà liberalizzazione dei visti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia sarebbe tra gli Stati membri dell’Ue tra i più “riluttanti” alla liberalizzazione dei visti ai cittadini del Kosovo, dal momento che le autorità di Pristina non avrebbero soddisfatto gli standard legati alla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche di Parigi al portale di informazione “Gazeta Express” lo scorso 13 ottobre, il governo francese non sarebbe convinto sul fatto il Kosovo abbia soddisfatto tutti i criteri per la liberalizzazione dei visti. “Un visto per soggiorno di breve durata indica che devono essere soddisfatte determinate condizioni, soprattutto per quanto riguarda lo stato di diritto e la lotta alla criminalità organizzata e alle attività criminali. Attualmente queste condizioni non sono state soddisfatte dal Kosovo”, ha detto una fonte diplomatica a “Gazeta Express”. Le autorità francesi sosterrebbero che gli sviluppi positivi nel settore dello stato di diritto e le riforme nel settore giudiziario non avrebbero ancora prodotto risultati tangibili. Come emerso già in precedenza, oltre alla Francia, anche i Paesi Bassi sono tra i paesi più scettici dell'Ue al concedere i visti. Finora solo la Germania ha dato un sostegno incondizionato al regime di liberalizzazione per il Kosovo. (segue) (Alt)