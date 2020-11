Kosovo: oggi riunione Commissione valutazione e coordinamento su Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità del Kosovo ha annunciato per oggi una riunione della Commissione di valutazione e coordinamento sulla pandemia di Covid-19. Nel corso della seduta dovrebbero essere discusse eventuali nuove misure per la prevenzione di un deterioramento della situazione dei contagi, onde evitare restrizioni troppo severe. Il dicastero kosovaro, come riferiscono i media locali, ha chiesto ai cittadini il rispetto delle misure attualmente in vigore.(Seb)