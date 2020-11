Kosovo: presidente Thaci, dialogo con Serbia "non ha senso" senza riconoscimento reciproco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di dialogo tra Kosovo e Serbia non avrà senso se non contiene disposizioni per il riconoscimento reciproco. Lo ha affermato oggi il presidente kosovaro Hashim Thaci, ripreso dai media locali. "Ho ribadito che il modo in cui si sta svolgendo questo dialogo non ha senso. Se la proposta di riconoscimento non viene messa sul tavolo, il processo è fallito e il modo in cui sta andando è a favore della Serbia", ha detto Thaci ai giornalisti. (segue) (Seb)