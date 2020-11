Kosovo: Borrell, richiesta di Thaci su mandato Corte crimini di guerra contraria a obblighi verso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, ha presentato la sua risposta relativa al mandato delle Camere specializzate del Kosovo con sede all'Aia. Secondo il deferimento scritto, Borrell ha affermato che il presidente del Kosovo Hashim Thaci non ha consultato il capo della missione europea di assistenza giudiziaria, Eulex, quando gli sono state chieste le modifiche costituzionali relative al mandato della Corte. Successivamente Borrell, ha dichiarato che questa richiesta è inammissibile secondo quanto riferito dal portale di informazione "Gazeta Express". Nell'agosto 2020 il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha inviato una lettera al parlamento del Kosovo chiedendo di emendare la legge sulle Camere specializzate del Kosovo e sull'ufficio del procuratore specializzato, vale a dire l'articolo sul mandato di questo tribunale istituito per perseguire e processare presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck).In seguito della proposta del presidente, il presidente del parlamento Vjosa Osmani ha invito una lettera al tribunale dell'Aia, Ekaterina Trendafilova, per chiedere se gli emendamenti proposti riducano i diritti umani garantiti dalla Costituzione del Kosovo. Le modifiche sono possibili solo con il voto di due terzi del Parlamento kosovaro. La votazione può avvenire solo dopo che il presidente si è rivolto alla Corte costituzionale per valutare se le modifiche proposte siano in linea con la Costituzione. Le Camere specializzate hanno chiesto un commento al capo della politica estera dell'Ue. Nel suo deferimento, datato 30 ottobre 2020, Borrell ringrazia il capo facente funzione dell'Unità di gestione del tribunale, Syed Riaz Haider, per aver accettato la richiesta dell'Ue di una proroga del termine per il deposito delle osservazioni scritte e ha presentato la sua memoria scritta. (Alt)