Kosovo: ministra Esteri Haradinaj-Stublla, Merkel assuma ruolo più attivo in negoziati con Serbia

- La Germania deve avere un ruolo decisivo nella liberalizzazione dei visti per il Kosovo e nel dialogo tra il Kosovo e la Serbia. Lo ha detto la ministra degli Affari esteri del Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla, in un incontro con Christina Beinhoff, alto funzionario per la politica estera e la sicurezza presso l'Ufficio della cancelliera tedesca Angela Merkel. Haradinaj-Stublla ha dichiarato dopo l'incontro che i colloqui si sono concentrati su due questioni strategiche per il Kosovo: il processo di liberalizzazione dei visti e il dialogo con la Serbia. "Abbiamo chiesto alla cancelliera Merkel di assumere un ruolo attivo per dare la necessaria direzione strategica alla conclusione di questi processi. Il diritto del Kosovo alla libertà di movimento deve essere formalizzato il prima possibile. Il dialogo con la Serbia non può avere altro esito se non il riconoscimento reciproco nei confini esistenti e in conformità con l'attuale ordine costituzionale", ha affermato. (segue) (Alt)