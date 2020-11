© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Italia: percorso Ue e partenariato economico al centro della visita di Scalfarotto - Il percorso europeo della Serbia, il dossier Kosovo e il partenariato economico con Belgrado sono tra i temi al centro dei colloqui che il sottosegretario agli Affari esteri Ivan Scalfarotto avrà a Belgrado oggi e domani. Scalfarotto, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio, incontrerà la premier serba Ana Brnabic, il nuovo ministro degli Esteri Nikola Selakovic e la ministra per l'Integrazione europea Jadranka Joksimovic. Il 4 novembre, Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate, il sottosegretario presenzierà alla tradizionale cerimonia presso il Cimitero militare di Belgrado porgendo gli onori ai caduti. Durante la visita, Scalfarotto incontrerà anche la nuova ministra per i Diritti umani, le minoranze e il dialogo sociale Gordana Comic e vedrà anche alcuni rappresentanti della società civile serba. In occasione di un incontro con la comunità economica italiana, il sottosegretario Scalfarotto presenterà uno studio sulla presenza imprenditoriale italiana in Serbia realizzato dall'ambasciata e dalla Camera di commercio italo-serba, che conferma il rilevante contributo delle aziende italiane alla crescita dei due Paesi. La visita si colloca in un contesto generale segnato dall'epidemia da Covid-19, che però non ha impedito alle relazioni tra Italia e Serbia di progredire ulteriormente grazie anche all'aiuto e all'assistenza che Roma e Belgrado si sono prestate a vicenda sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria. (segue) (Res)