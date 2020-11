Serbia-Italia: Scalfarotto e ministro Esteri Selakovic, sostegno a percorso Ue di Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia serba ha poi ringraziato i militari italiani che fanno parte della missione Nato in Kosovo Kfor. Scalfarotto ha trasmesso le congratulazioni per l'incarico di ministro e l'invito da parte del titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, a compiere una visita in Italia nel corso di quest'anno. Scalfarotto ha inoltre sottolineato l'interesse dell'Italia a continuare ad intensificare la cooperazione bilaterale con la Serbia e a fornire sostegno al percorso europeo del Paese. Il sottosegretario ha aggiunto che l'Italia riconosce l'impegno della Serbia nella cooperazione regionale e nelle relazioni di buon vicinato, soprattutto attraverso l'iniziativa denominata Mini Schengen. Scalfarotto ha infine espresso la disponibilità dell'Italia a contribuire al dialogo tra Belgrado e Pristina, al fine di raggiungere una soluzione di compromesso, contribuendo alla pace, sicurezza e prosperità nella regione dei Balcani occidentali. (Seb)