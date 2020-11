Serbia-Italia: Farnesina, sottosegretario Scalfarotto a Belgrado incontra premier Brnabic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto, a pochi giorni dalla formazione del governo guidata dalla prima ;inistra Ana Brnabic, si è recato personalmente a Belgrado per riaffermare al nuovo governo serbo il sostegno dell’Italia nel suo processo di adesione all’Unione europea e per incoraggiarlo a proseguire con determinazione sul cammino delle riforme e del dialogo con Pristina. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, durante i colloqui con Brnabic, con il ministro degli Esteri Nikola Selakovic e con la ministra per l’Integrazione europea Jadranka Joksimovic si è registrata la comune soddisfazione per l’eccellente stato del rapporto bilaterale, strategico per entrambe le parti. Scalfarotto si è felicitato con Brnabic per le novità nella composizione del nuovo governo - 50% di donne fra i ministri, un ministero per i diritti umani e le minoranze - che, di per sé, lanciano un segnale di adesione ai valori che accomunano i Paesi dell’Unione europea. La giornata è proseguita presso l’ambasciata italiana, dove il sottosegretario ha incontrato la comunità imprenditoriale italiana nell’evento di lancio della “Guida degli Imprenditori Italiani in Serbia”. “Una regione balcanica prospera e stabile, permanentemente agganciata alla Ue e convintamente aderente ai suoi valori è nostro interesse - ha dichiarato Scalfarotto - e l’Italia si impegnerà a fondo per conseguire questo obiettivo insieme a questo popolo amico, così vicino a noi in così tanti aspetti”.(Res)