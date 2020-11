Economia: Castelli (Acea), utility pronte a sostenere il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei mesi più duri dell'emergenza le utility hanno garantito i servizi essenziali per la vita dei cittadini con continuità ed efficienza e continueranno a farlo". Lo ha detto a "Il Sole 24 Ore" Michaela Castelli, che è stata nominata lo scorso luglio presidente di Utilitalia, la Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas, succedendo a Giovanni Valotti. Presidente della multiutility romana Acea, nonché di Sea e di Nexi, la manager identifica subito che cosa serve al mondo delle utility per esprimere a pieno le proprie potenzialità in termini di investimenti: "Semplificazioni e abbattimento degli ostacoli ancora legati agli iter autorizzativi per colmare il gap infrastrutturale tra le aree del Paese e migliorare la qualità della vita dei cittadini". II Recovery fund mette a disposizione del Paese una capacità di fuoco supplementare in termini di investimenti. "Con il sostegno del Recovery Fund il contributo delle utility alla ripresa del Paese in chiave sostenibile può diventare decisivo. (segue) (Rin)