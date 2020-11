Credito: Patuelli (Abi), sì a consorzi tra banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Patuelli non si sbilancia sull'impatto della pandemia sui bilanci delle banche. "Non si commentano i risultati quando la battaglia è ancora in corso", dice il presidente Abi in una intervista a "Milano Finanza". E al numero uno della vigilanza europea Andrea Enria, che invita ad accelerare fusioni e bad bank per migliorare la qualità degli attivi bancari, risponde che non bisogna perdere di vista gli obiettivi strategici, che spesso possono essere conseguiti anche con collaborazioni tra istituti. Come nel settore tecnologico. "Non si torna più indietro", spiega, sintetizzando il messaggio di apertura dell'edizione 2020 del Salone dei Pagamenti. Enria ha evidenziato la resilienza delle banche europee, insistendo però sulla necessità di migliorare la qualità del credito tramite fusioni e l'istituzione di bad bank. "Enria è persona lungimirante ed equilibrata. Ha migliorato l'attività della vigilanza Bce, aumentando comunicazione e dialogo con gli istituti. Partiamo dalla qualità del credito: le conseguenze della pandemia non sono ancora manifeste nei bilanci. Siamo nel mezzo di una battaglia, bisognerà prima concluderla e poi contare i danni". (segue) (Rin)