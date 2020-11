Economia: Castelli (Acea), utility pronte a sostenere il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Utilitalia ha raccolto 1.470 progetti per un valore di 17,4 miliardi, di cui 16,4 legati alla transizione verde e i alla digitalizzazione. Complessivamente possono avere con un potenziale impatto sul Pil pari a + 1,02 per cento ed effetti positivi sull'occupazione pari a 234mila nuovi posti di lavoro". Già nei mesi scorsi Utilitalia si era detta pronta a mettere sul piatto, attraverso le proprie associate, 50 miliardi di investimenti nei prossimi cinque anni. "I progetti proposti nell'ambito del Recovery Fund si sovrappongono solo in parte a questo piano che prevedeva 30 miliardi di investimenti nel settore idrico, 12 in quello energetico ed 8 in quello ambientale, con un potenziale + 3,6 per cento sul pile un incremento di 400 mila posti di lavoro, un terzo dei quali solo al Sud". Per implementare questa enorme mole di investimenti occorre un framework normativo adeguato. "Gli ostacoli da abbattere sono legati agli iter autorizzativi e conseguenti. Le cosiddette 'semplificazioni': nonostante il recente provvedimento approvato, andrebbero ulteriormente velocizzati gli iter procedurali, soprattutto con riferimento al Codice dei Contratti Pubblici. Chiediamo norme che favoriscano la realizzazione degli investimenti e di opere ormai non più procrastinabili", ha concluso Castelli. (Rin)