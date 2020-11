Credito: Patuelli (Abi), sì a consorzi tra banche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto alle fusioni, - aggiunge - il regolatore vi insiste come conseguenza delle sue linee strategiche: ridurre i costi di struttura e i rischi degli istituti. Questi obiettivi si possono raggiungere con operazioni di consolidamento oppure con operazioni di collaborazione tra banche, per esempio con consorzi di servizi, specie in campo tecnologico. Per quel che riguarda la bad bank, sento parlare del progetto da molti anni e confido che Enria riesca a realizzare il progetto". Il presidente Abi ha chiesto che le banche tornino a distribuire i dividendi. "Mi sono rivolto alle autorità europee che hanno prudenzialmente congelato l'erogazione di cedole. Ai regolatori ho chiesto di tomare alla normativa precedente il 2020, tutt'altro che imprudente, visto che il set di regole precedente la pandemia consentiva alle banche di staccare cedole solo a fronte di utili certi, di accantonamenti prudenziali e di adeguati requisiti patrimoniali. Quello che chiedo è distinguere tra le banche buone e le altre, consentendo alle prime di remunerare il capitale", ha concluso Patuelli. (Rin)